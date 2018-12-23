Engelsiz Dershane 16 Yaşında

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde bulunan Engelsiz Dershane 16 yaşına girdi.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde bulunan Engelsiz Dershane 16 yaşına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın katılımıyla gerçekleşen kutlamada gönüllü öğretmenler teşekkür sertifikalarını aldı.



Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde görme engelli öğrencilere ücretsiz eğitim veren Engelsiz Dershane 16 yaşına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın katıldığı kutlamada, tüm gönüllü öğretmenler teşekkür sertifikasını Kaya'nın elinden aldı. Törende konuşan Kaya, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i kutlayarak,, "Çocukların dünyasını aydınlatmak bizim boynumuzun borcudur. Bu başarılar Türkiye'ye örnek olmalıdır" dedi.



CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Kaya, "Engelsiz Dershane önümüzdeki yerel seçimin ardından Çankaya ile sınırlı kalmayacak, Sincan'da, Etimesgut'ta, Mamak'ta, tüm Ankara'da öğrencilerimize ulaşacağız" diye konuştu.



"160 öğrencimiz üniversite mezunu"



Kurulduğu günden bu yana 160 öğrencilerinin üniversiteyi kazandığını ve mezun olduğunu belirten Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ise şunları kaydetti:



"İlkokul ve lise destek derslerinin yanı sıra ÖSS ve KPS sınavlarına hazırlık eğitimi de veriyoruz. Eğitmenlerin tamamının gönüllü üniversite öğrencilerinden oluştuğu dershanemiz büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Eğitimin yanı sıra, spor alanında da pek çok başarıya imza atıyoruz. Bizden hiçbir desteği esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e sonsuz teşekkür ederiz."



Program, 2016 yılında yaşamını kaybeden dershanenin ilk öğrencilerinden Aykut Kaya'nın isminin etüt sınıfına verilmesiyle sona erdi. - ANKARA

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