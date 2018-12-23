Son Dakika Haberleri: Engelsiz Dershane 16 Yaşında

Engelsiz Dershane 16 Yaşında

2 saat önce

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde bulunan Engelsiz Dershane 16 yaşına girdi.

Engelsiz Dershane 16 Yaşında, System.String[]
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde bulunan Engelsiz Dershane 16 yaşına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın katılımıyla gerçekleşen kutlamada gönüllü öğretmenler teşekkür sertifikalarını aldı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde görme engelli öğrencilere ücretsiz eğitim veren Engelsiz Dershane 16 yaşına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın katıldığı kutlamada, tüm gönüllü öğretmenler teşekkür sertifikasını Kaya'nın elinden aldı. Törende konuşan Kaya, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i kutlayarak,, "Çocukların dünyasını aydınlatmak bizim boynumuzun borcudur. Bu başarılar Türkiye'ye örnek olmalıdır" dedi.

CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Kaya, "Engelsiz Dershane önümüzdeki yerel seçimin ardından Çankaya ile sınırlı kalmayacak, Sincan'da, Etimesgut'ta, Mamak'ta, tüm Ankara'da öğrencilerimize ulaşacağız" diye konuştu.

"160 öğrencimiz üniversite mezunu"

Kurulduğu günden bu yana 160 öğrencilerinin üniversiteyi kazandığını ve mezun olduğunu belirten Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ise şunları kaydetti:

"İlkokul ve lise destek derslerinin yanı sıra ÖSS ve KPS sınavlarına hazırlık eğitimi de veriyoruz. Eğitmenlerin tamamının gönüllü üniversite öğrencilerinden oluştuğu dershanemiz büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Eğitimin yanı sıra, spor alanında da pek çok başarıya imza atıyoruz. Bizden hiçbir desteği esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e sonsuz teşekkür ederiz."

Program, 2016 yılında yaşamını kaybeden dershanenin ilk öğrencilerinden Aykut Kaya'nın isminin etüt sınıfına verilmesiyle sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:51 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Eski Milletvekilinden, Kılıçdaroğlu'nu Sert Sözler:15 Temmuz'da Beni Bırakıp Tüydü Eski AK Partili Yeni CHP'li Şener, Kürsüde Tam 66 Defa "Ben" Dedi

Aday Olmayacağını Açıklayan CHP'li Kocaoğlu'ndan Dikkat Çeken Uyarı: İzmir Çantada Keklik Değil CHP'nin İstanbul Aday Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sokaklarında Tek Başına Gezip Metroya Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:36:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelsiz Dershane 16 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]