Engelsiz dünyaya bir umut ol - Son Dakika
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Engelsiz dünyaya bir umut ol

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Suluca Ortaokulundagörev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferhat Kalak, öğrencileri ileEngelliler Haftasında başlattığı "Engelsiz dünyaya bir umut ol" projesini 3 haftalık süreç sonunda tamamlandı.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki Suluca Ortaokulundagörev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferhat Kalak, öğrencileri ileEngelliler Haftasında başlattığı "Engelsiz dünyaya bir umut ol" projesini 3 haftalık süreç sonunda tamamlandı.


Proje, okulda, bahçede diğer öğrenciler gibi koşup oynayamayan bireye az da olsa umut olmak adına akülü tekerlekli sandalye almak için başlatıldı. Ferhat Kalak ve öğrencileri, önce kendi okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerden, daha sonra Adana Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerden ve diğer komşu okul olan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulundan topladığı yardımlar ile sonuca ulaştı.


Proje kapsamında engelli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye alınarak teslim edildi. - ADANA

Sarıçam, Suluca, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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