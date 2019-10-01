Son Dakika Haberleri: Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı
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Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı

1 saat önce

Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan Adnan Menderes Üniversitesi Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Engelsiz Efeler kupayı Balkanlardan ADÜ'ye taşıdı, System.String[]

Balkan Şampiyonası'nda ikinci olan Adnan Menderes Üniversitesi Genç Efeler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen şampiyonada kazandıkları başarı ile ADÜ'yü ve Aydın'ı gururlandıran ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Mehmet Güler, kazandıkları başarıda, devlet üniversiteleri içinde engelli spor kulüplerine destek veren tek üniversite olan ADÜ'nün payının çok büyük olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten takım, uluslararası alanda ADÜ armasını en iyi şekilde taşıyarak, Ülkemizi ve ADÜ'yü temsil etmeye devam edeceklerini aktardı.


"Genç Efelere güvenimiz tam"


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kısa zamanda büyük başarılara imza atan takımı tebrik ederek, "ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na güvenimiz tam. İnanıyorum ki bundan sonraki müsabakalarda da çok iyi başarılar elde edeceksiniz. Yolunuz açık olsun" dedi.


Ziyarette, ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir adına hazırlanan formayı ve şampiyonada kazandıkları kupayı hediye etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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