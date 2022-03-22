ENGELSİZ EĞLENCE - Son Dakika
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ENGELSİZ EĞLENCE

22.03.2022 14:45

ANTALYA Down Sendromlular ve Engelliler Derneği'nce düzenlenen 'Farkındalık Yemeği ve Özel Sergi' etkinliğinde özel bireyler yeteneklerini gösterdi, alkış aldı.

ANTALYA Down Sendromlular ve Engelliler Derneği'nce düzenlenen 'Farkındalık Yemeği ve Özel Sergi' etkinliğinde özel bireyler yeteneklerini gösterdi, alkış aldı.

Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen müzik eşliğindeki yemekli farkındalık etkinliğine protokol, bazı sivil toplum kuruluşları ile kadın kooperatifleri, özel birey ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

PROJELERE KAMU DESTEĞİ

Açılış konuşmasını yapan Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, bu yıl farkındalık yemeğinin 7'ncisini düzenlediklerini söyledi. Başarı için yol arkadaşlığının önemine değinen Başkan Ay, şöyle konuştu;

"Derneğimizin özel bireylerin eğitimine, yeteneklerinin değerlendirilmesine, istihdamlarının sağlanmasına yönelik projelerini kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği hayata geçiriyoruz. Ne mutlu ki bizi önemseyen, projelerimizi destekleyen başta Kepez Belediyesi olmak üzere birçok kamu kurumlarımız var. Şuan da kurumlar ile sivil topluk kuruluşlarının temsilcileriyle bir aradayız. Çocuklarımız, aileleri, bizler hep birlikte mutluyuz. Önemli olan senede bir kez değil, her gün birlikte olmak. Buradaki amaç 'birlikte yaşaya bilirizi' herkese gösterebilmek. Özel bireylerimiz ve aileleri adına misafirlerimize çok teşekkür ediyorum."

ÖZEL BİREYLER İŞ ORTAĞIMIZ

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy'da "Daha nice yıllar, bu geleneksel yemekte sadece bir gün değil her gün birlikte oluruz. Derneğe destek olduk, bir parkımızın içinde mekan sağladık, 'Sevgi Atölyesi' açıldı. Çalışkan çocuklarımız atölye de sanat üretimine başladı. Baktık ki çocuklarımız iş ortağımız oldu. Bu güzel çocuklarımızdan çok şeyler öğrendik. Özellikle karşılıksız sevmeyi, küçük şeylerle mutlu olmayı, dostluğu, kardeşliğin ne kadar çok önemli olduğunu gördük" dedi.

ENGELLERİ MÜZİKLE AŞTILAR

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü'nün engelleri müzikle aşan özel bireylerinden oluşan 'Yaşam Ateşi Ritim Grubu' sahne aldı. Performans ve yetenekleriyle izleyenleri hayran bırakan bireyler, anne ve babalarına da duygulu anlar yaşattı. Ünlü piyano sanatçısı Cemile Arif'in eğitim verdiği özel bireyler de piyano başına geçti. Özel çocuklar, Arif'in gözetiminde birçok şarkıyı piyano tuşlarına dokunarak seslendirdi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Sahneye çıkan özel bireyler, aileleri ve davetliler ile birlikte 'Sev Kardeşim' adlı şarkıyı seslendirdi, oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenildi. Davetliler, 'Sevgi Atölyesi'nde özel bireylerin el emeği, göz nuru ile üretilmiş çeşitli hediyelik eşyaları da satın alarak derneğe katkıda bulundu.

ENGELSİZ EĞLENCE
ENGELSİZ EĞLENCE
ENGELSİZ EĞLENCE

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Down Sendromlular, Mimar Sinan, Antalya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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