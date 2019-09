Engelsiz Filmler Festivali'nde geleceğin sinemacılarına özel program

Engelsiz Filmler Festivali, sinema kültürünü küçük yaştan itibaren oluşturmak ve çocukların sanatsal üretimlerini teşvik etmek amacıyla ilk yılından beri programında yer verdiği "Çocuklar İçin" seçkisiyle, yedinci yılında da minik sinemaseverleri ağırlıyor.

Seçkide animasyonunun başarılı yönetmeni Mamoru Hosoda'nın Oscar Adayı filmiKüçük Kardeşim Mirai/ Mirai no Mirai, Vincent Kesteloot ve Ben Stassen'ın yönettiği, kraliyet ailesinin bir ferdi olan Corgi Rex adlı köpeğin, Majestelerinin izini kaybederek yaşadığı maceraları konu alan Corgi: Kraliyet Afacanları/ The Queen's Corgive Karsten Kiilerich'ın yönettiği, yoksul bir köyde yaşarken dünyayı dolaşan bir gezgin olmanın hayallerini kuran Ahmet'in hikayesini anlatan Uçan Halı ve Kayıp Elmas/ Up and Away adlı filmler çocukların beğenisine sunulacak.

Çocuklar İçin seçkisinin gösterimleri; 7-9 Ekimtarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 11-13Ekimtarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi, 16-20 Ekimtarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da gerçekleştirilecek.

Çocuklar Kendilerini Canlandırma Sanatıyla İfade Edecekler

9-12 yaş arasındaki işitme engelli sinemaseverleri canlandırma (animasyon) sanatıyla buluşturan Canlandırma Atölyesi'nde çocuklar, kendi yarattıkları karakterler ve öykülerle film denemeleri yapacaklar. Çocukların tamamen kendilerine ait bir dünyayı ortaya çıkarmalarını ve kendilerini canlandırma sanatı ile ifade etmelerini sağlayacak atölye, canlandırma sanatçısı Deniz Öcal tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Küçük Kardeşim Mirai Otizmli Çocuklarla Buluşuyor

Festival programında,otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkân veren "Otizm Dostu Gösterim" deseyircilerle buluşacak. Bu özel gösterim kapsamında Mamoru Hosoda'nın Küçük Kardeşim Mirai/ Mirai no Miraiadlı filmi İstanbul, Eskişehir ve Ankara'datakip edilebilecek.

91. Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon dalında aday gösterilen film, yeni doğan kız kardeşi Mirai'nin varlığını kabullenemeyen Kun'un, evin bahçesinde yaşadığı fantastik deneyimlerle ağabey olma yolunda attığı adımları anlatıyor.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.