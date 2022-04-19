Engelsiz Filmler Festivali'nde Kısa Film Yarışmasının başvuruları açıldı - Son Dakika

Bu yıl 17-23 Ekim'de gerçekleştirilecek "Engelsiz Filmler Festivali"nin "Kısa Film Yarışması"na başvurular alınmaya başladı.

Kısa film kültürünü yaygınlaştırmak ve kısa film yapanlara daha fazla ifade alanı açmak hedefiyle gerçekleştirilen yarışmaya, kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan, 2021 ve 2022 yapımı ulusal ve uluslararası kısa filmler gönderilebilecek.

Son başvuru tarihi 14 Temmuz olarak belirlenen yarışmada, finale kalarak festival programında yer alacak filmler 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Jürinin "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin verileceği filmleri seçeceği festivalde, izleyiciler ise "Seyirci Özel Ödülü"nün sahibini belirleyecek.

Bu yıl ilk kez para ödülünün de verileceği yarışmada, "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülü için 500'er dolar, "En İyi Film" ödülü için ise 1000 dolar verilecek.

Başvuru koşulları ve festivale dair detaylı bilgi için "www.engelsizfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.