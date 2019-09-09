Son Dakika Haberleri: Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucuları arasında yer aldığı Be In!
Son Dakika Güncel Haber

Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucuları arasında yer aldığı Be In!

26 dakika önce

Erişilebilir Festivaller Ağı'nın hazırladığı kısa film seçkisi 7. Engelsiz Filmler Festivali'nde seyircilerle buluşuyor.

Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucuları arasında yer aldığı Be In!, System.String[]

Avrupa'da faaliyet gösteren 6 film festivali tarafından, sinemaya erişimin yaygınlaşması amacıyla kurulanBe In! Erişilebilir Festivaller Ağı, ilk ortak çalışması olarak 6 kısa filmden oluşan bir seçki hazırladı. Yönetmen Benjamin Barthélémy'nin Aydaki Fil An Elephant on the Moon, Ray Jacobs'ınDinlenmek İçin Güvenli Bir Yer A Safe Place To Rest, Mert Tugen'in Kanatları Olmayan Kuş The Bird Has No Wings, Joel Simon'un Makropolis Macropolis, Carlos De Antonio'nun KorkuMiedove Kai Stänicke'nin Soğuk Yıldız Coldstaradlıkısa filmlerinden oluşan seçki İstanbul, Eskişehir ve Ankara'da sinemaseverler tarafından takip edilebilecek.

Be In! seçkisinin Engelsiz Filmler Festivali'ndeki gösterimleri;7-9 Ekimtarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 11-13Ekimtarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi, 16-20 Ekimtarihleri arasında ise Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi
CHP'li 11 belediye WhatsApp grubu kurdu Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucuları arasında yer aldığı Be In!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]