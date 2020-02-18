Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor - Son Dakika

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Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler devam ediyor.
Bu kapsamda Çözüm Odaklı Rehberlik Atölyesi'nde ailede stres yönetimi hakkında konuşulacak. 19 Şubat Çarşamba günü Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da düzenlenecek eğitime Dr. Öğretim Üyesi Ümit Sahranç konuşmacı olarak katılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ailede stres yönetimi hakkında bilgilerin paylaşılacağı eğitim seminerine tüm vatandaşlar davet edildi. - SAKARYA
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