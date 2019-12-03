Son Dakika Haberleri: "Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu"
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"Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu"

6 saat önce

Beyoğlu Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu" projesini hayata geçirdi.

Beyoğlu Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu" projesini hayata geçirdi.

Beyoğlu'nda yaşayan tüm engelli vatandaşların yaşadığı sokak ve evlerin tespit edildiği proje kapsamında, belediye ekipleri apartman girişlerine engelli rampaları yaptı.

Bazı noktalara engellilerin kullandığı akülü araçlar için şarj istasyonları yerleştirilirken, asansör olmayan binaların üst katlarında yaşayan engelli vatandaşların zemin katlardaki dairelere taşınması için de çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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