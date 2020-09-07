Engelsiz hayat için sokak sokak gezip mavi kapak topluyor - Son Dakika

Engelsiz hayat için sokak sokak gezip mavi kapak topluyor

Ağrı'da engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla sokak sokak gezerek mavi kapak toplayan Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, aldığı tekerlekli sandalyeleri engelli vatandaşlara dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

Engelsiz hayat için sokak sokak gezip mavi kapak topluyor, System.String[]

Ağrı'da engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla sokak sokak gezerek mavi kapak toplayan Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, aldığı tekerlekli sandalyeleri engelli vatandaşlara dağıtarak yüzlerini güldürüyor.

Ağrı'da yaşayan ve doğuştan engelli olan Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, yıllardır tüm kamu kurum ve kuruluşlardan topladığı kapakların yanı sıra sokakları da gezerek yerlerden topladığı kapakları evinin bahçesinde biriktiriyor. Biriktirdiği mavi kapaklarla engelli olan ve maddi durumu olmadığı için tekerlekli sandalye alamayan vatandaşları tekerlekli sandalyeye kavuşturuyor. Kendisi gibi engelli olan vatandaşların desteğe ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Sadullah Çabaş, yetkililerden destek bekliyor.

"Bu kapakları çöplerden bile topluyorum"

Engelli vatandaşların desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle mavi kapak toplayarak amacının sadece tekerlekli sandalye almak olmadığını, onlara destek veren birilerinin olduğunu hissettirmeyi amaçladığını söyleyen Sadullah Çabaş, "Bu mavi kapak vesilesiyle hem mavi kapaklarımızı değerlendiriyoruz hem de engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye desteği sağlıyoruz. Bazı duyarlı kardeşlerimizin de desteğiyle topladığımız kapaklarla ve kendi çabamızla aldığımız tekerlekli sandalyeleri teslim ediyoruz. Bu sosyal bir projedir. Bu kapakları kurumlardan, iş yerlerinde, kafelerden, sokak ve caddelerden hatta çöplerden bile bulup topluyorum. Elimizin uzandığı kadar biz bunları toplayıp değerlendiriyoruz. Okul olmadığı dönemlerde kendi çocuklarımla birlikte topluyorum. Bizim de araç sıkıntılarımız oluyor. Bunları toplamak öyle kolay değil. Bu yüzden biz araç konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bazen kurumlar araç temin ediyor. Bu sorunu çözebilirsek daha fazla biriktiririz. Amaç sadece tekerlekli sandalye değildir. Değerli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak lazım, yanlarında olmak lazım. Seslerinin duyurmak ve topluma kazandırmak lazım. Bugün gelip bir tekerlekli sandalye teslim ettim bir daha gelmeyeceğim demek değildir bu. Her zaman onların yanında olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalyenin yanı sıra, beyaz baston ve kol ve bacak protezinin sağlanması konusunda da engelli vatandaşlara destek olan Sadullah Çabaş, "Şu ana kadar 200'ün üzerinde tekerlekli sandalye dağıttık. 20 tane koltuk altı değneği dağıttık. 10 tane kardeşimizi de Ankara'ya götürdük kol ve bacak protezi taktırdık. Görme engelli kardeşlerimiz için beyaz baston getirdik ve dağıttık" şeklinde konuştu. - AĞRI

Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelsiz hayat için sokak sokak gezip mavi kapak topluyor - Son Dakika

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