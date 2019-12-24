Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı - Son Dakika

Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin STK ve kamu kurumları işbirliğiyle oluşturduğu 'Engelsiz Hizmet Komisyonu'nda engellilerin toplu ulaşımdan daha konforlu faydalanabilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin STK ve kamu kurumları işbirliğiyle oluşturduğu 'Engelsiz Hizmet Komisyonu'nda engellilerin toplu ulaşımdan daha konforlu faydalanabilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Antalya'da engelliler artık halk otobüslerinde hangi durakta olduklarını sesli uyarı sistemi ile duyabilecek.


Haşim İşcan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetler Şube Müdürü Muzaffer Şahin, ilgili daire müdürleri, kamu kurumları ve engelli STK temsilcileri katıldı. Komisyon kararlarının değerlendirildiği toplantıda atılacak yeni adımlar görüşüldü. Antalya'nın ulaşım ağına yeni eklenen 3. Etap Varsak-Otogar Raylı Sistem Hattı'nda engelli vatandaşlar için iyileştirme yapılmasını isteyen STK temsilcilerinin


toplu ulaşımla ilgili talepleri alındı.


Toplu ulaşım araçları ve duraklarda engelli vatandaşların kolay ulaşım sağlaması için düzenlemeler yaptıklarını anlatan Engelli Hizmetler Şube Müdürü Muzaffer Şahin, halk otobüslerinde özellikle işitsel engellilerin yolculuğunu kolaylaştıracak sinyalizasyon sistemlerinin bir ay içerisinde tamamlanarak tüm araçlarda eksiksiz bir şekilde aktif hale geleceğini söyledi.


Şahin, "Engelli vatandaşlarımız yolculuk sırasında otobüsün hangi durakta olduğunu sesli uyarı sistemi ile duyabilecek. Duraklarımızı da engelsiz bir hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca toplu ulaşım şoförlerimize yönelik hizmet kalitemizi arttırmak için hizmet içi eğitimler vereceğiz. Yeni hizmete başlayan 3. Etap Raylı Sistem Hattı'nda STK'larımızın da talepleri doğrultusunda yerinde inceleme yaparak iyileştirme çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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