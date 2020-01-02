Engelsiz hobi kurslarında eski eşyalar yenileniyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen ve eğitimlerin sürdüğü Engelsiz Hobi kurslarında, farklı branşlarda eğitim gören engelsiz yürekler ahşap boyama derslerinde evdeki eski eşyalarını yeniliyor.



Devam eden Engelsiz Hobi kurslarında, farklı branşlarda eğitim gören engelsiz yürekler ahşap boyama derslerinde evdeki eski eşyalarını yeniliyor. Eski ve kullanılmayan eşyalarını dekoratif olarak boyayan öğrenciler tekrar kullanılabilir hale getiriyorlar. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Engelsiz Hobi kurslarımızda eğitimlerimiz devam ediyor. Farklı branşlarda eğitim gören özel çocuklarımız ahşap boyama derslerinde evlerindeki eski ve kullanılmayan eşyalarını boyayıp kullanılabilir hale getiriyorlar. Öğrencilerimize yönelik eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA