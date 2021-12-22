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Engelsiz iletişim için işaret dili eğitimi - Son Dakika

Engelsiz iletişim için işaret dili eğitimi

22.12.2021 09:59
Engelsiz iletişim için işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla işaret dili eğitimi düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla personeline yönelik işaret dili eğitimi düzenledi.

ENGELSİZ İLETİŞİM

"Mutlu Şehir Kocaeli" sloganıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri kaldırmak için de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla iletişimde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve daha etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla vatandaşla iletişim halinde olan daire başkanlıklarında görev yapan personele yönelik işaret dili eğitimi düzenledi.

TOPLAM 48 SAATLİK EĞİTİM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen İşaret Dili Eğitimi iç eğitmen Gözde Karaal tarafından verildi. 6 gün süren, günlük 8 saatten toplam 48 saatlik eğitimde işaret dili, işaret dili alfabesi, iş terimleri, fiiller, okul ve eğitim işaretleri ile sağlık terimleri gibi konularda eğitim verildi.

TÜRK İŞARET DİLİ KATILIM BELGESİ

Eğitim sonunda katılımcılara Türk İşaret Dili Katılım Belgesi verilecek. Alınan eğitimlerle işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim için önemli bir adım atılmış olurken, eğitim sonunda personel engelli bireyler ile iletişim kuracak seviyeye geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İşaret Dili, Kocaeli, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Engelsiz iletişim için işaret dili eğitimi - Son Dakika


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