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Engelsiz Kafe'de nefes eğitimi

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, özel öğrencileri ve ailelerine yönelik doğru nefes alma teknikleri üzerine eğitim programı düzenlendi.

Engelsiz Kafe'de nefes eğitimi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, özel öğrencileri ve ailelerine yönelik doğru nefes alma teknikleri üzerine eğitim programı düzenlendi.


Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın Şirinyalı Mahallesi'nin falez kıyı bandında, çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda bulunan engelli bireylere yönelik destek merkezi Engelsiz Kafe, özel öğrencileri ve aileleri için doğru nefes alma teknikleri üzerine eğitim programı düzenlendi.


Kuşları, aslanları, filleri taklit ederek doğru nefesin nasıl alınacağını anlatan eğitmen Seda Eskioğlu'nu takip eden özel çocuklar, öğretilen teknikleri de eksiksiz olarak uyguladı.


Engelli bireylerin hayatında doğru nefes almanın iyi bir oksijenlenmeyle beraber iyi bir algı geliştireceğini belirten Eskioğlu, "Doğru nefesi hem engelli bireylere hem de ailelerine öğretmek gerekiyor ki, çocuklarına nasıl doğru nefes alabileceklerini, nasıl uykuya dalabileceklerini gösterebilsinler" dedi.


Eskioğlu, doğru nefesle sağlanabilecek iyi oksijenlenmenin, engelli bireylerin daha pozitif olmaları ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmalarını sağlayabileceğini söyledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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