Son Dakika Haberleri: Engelsiz Kafe'de Özel Sergi

Engelsiz Kafe'de Özel Sergi

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'yla birlikte 'Otizmin farkında ol rengimi fark et' başlığıyla resim sergisi açtı.

Engelsiz Kafe'de Özel Sergi, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'yla birlikte 'Otizmin farkında ol rengimi fark et' başlığıyla resim sergisi açtı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte hizmete açtığı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle birlikte resim sergisi açtı.

Engelsiz Kafe'de 'Otizmin farkında ol rengimi fark et' başlığıyla gerçekleştirilen serginin açılışında Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Adalya Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Köleoğlu, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Okul Müdürü İlhan Gemalmaz yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Köleoğlu, erken tanı ve doğru bir eğitimle çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösterdiğini söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öncülüğünde Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin düzenlendiği birçok etkinlikte bunu gözlemleme şansına sahip olduklarını aktaran Vakıf Başkan Vekili Köleoğlu, "Bundan sonra da çalışmalarımız en üst düzeyde ve hassasiyetle devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirilirken, açılışta otizm tanılı 12'nci sınıf öğrencisi genç yetenek Taylan Hartavi'nin viyola dinletisi büyük beğeni topladı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Hatice Çarpar, Muratpaşa, Güncel
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