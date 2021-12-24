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ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI - Son Dakika

ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI

24.12.2021 12:47

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar, Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte yeni yılı kutladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar, Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte yeni yılı kutladı. Erken yeni yıl partisinde Başkan Uysal, özel çocuklarla birlikte 'Hoş geldin 2022' yazılı pasta kesti.

Antalya'da, engelli bireyler ve ailelere yönelik sosyal destek programları gerçekleştirilen Engelsiz Kafe'de, özel çocuklar aileleriyle birlikte yaklaşan yeni yılı erken yılbaşı partisiyle kutladı. Engelsiz Kafe'nin yılbaşı partisinde özel çocuklar, palyaço gösterileri ve bando eşliğinde gönüllerince eğlendi. Özel çocukların yeni yıl sevincine Belediye Başkanı Uysal da ortak oldu. Çocukların ve ailelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Uysal, konuşmasında şunları söyledi:

"Bizim şehirlerimizin kalitesini, engelsiz yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyor muyuz, ne oranda yaşıyoruz bu belirler. Kadınlarımızın, çocuklarımızın keyfi yerinde mi, bu belirler. Bizim hayat standartımızı, destek ilişkisi içinde olmak durumunda olduğumuz toplum kesimlerimizle nasıl yaşadığımız, nasıl bağ kurduğumuz, kuramadığımız belirler. Sizlerle dayanışma içinde olmaktan, kader birliği yapmaktan, sizlerle birlikte mücadele etmekten onur duruyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI
ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI
ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI
ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI
ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI
ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Yeni Yıl, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELSİZ KAFE'DE YENİ YIL HEYECANI - Son Dakika


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