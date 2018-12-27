Engelsiz Kafe'de Yeni Yıl Kutlaması

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar, aileleri ve Vakıf yönetimiyle birlikte yeni yılı kutladı.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar, aileleri ve Vakıf yönetimiyle birlikte yeni yılı kutladı.



Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları aileleriyle birlikte erken yılbaşı kutlaması yaptı. Adalya Vakfı yönetiminin de katıldığı kutlamalarda çocuklar, dans edip şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi.



Kutlama öncesi konuşan Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu, "Mutlu yıllar" dileğinde bulunurken Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan ise Engelsiz Kafe olarak yıl içine 59 ayrı etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Kotan, "Biz, Muratpaşa Belediyemiz ve Adalya Vakfı, engelsiz çocuklarımızın ve ailelerimizin yüreklerine uzanmak, onların sosyal ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve burada mutlu olmalarını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülay Akın da Belediye Başkanı Ümit Uysal adına tüm özel çocukların ve ailelerinin yeni yılını kutladı.



Patlayan konfetiler arasında hep birlikte yeni yıl pastasının kesilmesiyle başlayan kutlamalar, Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarının Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Çöpçüler Kralı'ndan esinlenerek hazırladığı skeçler, dans gösterileriyle devam etti. Kutlamalar Engelsiz Kafe ritim grubunun konseriyle sona erdi. - ANTALYA

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