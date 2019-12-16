Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika

Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafesinde özel çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafesinde özel çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.


Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın Şirinyalı mahallesinde bulunan ve falez kıyı bandından yer alan Engelsiz Kafe'de özel çocuklar aileleriyle birlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, bu özel hafta için evlerinde aileleriyle birlikte birbirinden lezzetli pastalar, kekler, poğaçalar hazırladı, meyve sepetleri oluşturdu. Şehzade Korkut Yurt Müdürlüğü öğrencilerinin de katıldığı kutlamalarda Engelsiz Kafe'de büyük bir yerli malı sofrası kuruldu. Özel çocuklar ve yurt öğrencileri, aynı sofrada buluşurken etkinlikte tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı. - ANTALYA

Yerli Malı, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı
Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:45 Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (5) - Son Dakika
17:44 Talas Belediyesi "En Başarılı Proje" ödülüne layık görüldü - Son Dakika
17:43 Sarıkamış'ta yangın - Son Dakika
17:43 Torunlarına cinsel istismarda bulunan dedenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
17:39 Yusuf Aslan'ın acı günü - Son Dakika
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:47:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]