Engelsiz Kafe'de Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafesinde özel çocuklar, Yerli Malı Haftası'nı kutladı.



Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın Şirinyalı mahallesinde bulunan ve falez kıyı bandından yer alan Engelsiz Kafe'de özel çocuklar aileleriyle birlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, bu özel hafta için evlerinde aileleriyle birlikte birbirinden lezzetli pastalar, kekler, poğaçalar hazırladı, meyve sepetleri oluşturdu. Şehzade Korkut Yurt Müdürlüğü öğrencilerinin de katıldığı kutlamalarda Engelsiz Kafe'de büyük bir yerli malı sofrası kuruldu. Özel çocuklar ve yurt öğrencileri, aynı sofrada buluşurken etkinlikte tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı. - ANTALYA