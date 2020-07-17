Engelsiz Kafe'de yıldızlar altında sinema keyfi - Son Dakika

Engelsiz Kafe'de yıldızlar altında sinema keyfi

Antalya'da, doğa harikası falez sahil bandı üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de açık hava sinema günleri, unutulmaz bir aşk filmi klasiği olan Kazablanka'yla başladı.

Antalya'da, doğa harikası falez sahil bandı üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de açık hava sinema günleri, unutulmaz bir aşk filmi klasiği olan Kazablanka'yla başladı.

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Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın Antalya'nın dünyaca ünlü falez sahil bandı üzerinde bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı Engelsiz Kafe'sinde 'Yıldızlı Geceler' açık hava sinema günleri başladı. Her perşembe saat 21.00'de gerçekleşecek gösterimlerde ilk olarak sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan Kazablanka sinemaseverle buluştu. Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın unutulmaz oyunculuklarıyla kült filmler arasında giren Kazablanka'ya sinemaseverlerin ilgisi yoğun oldu. Sosyal mesafe kurallarına göre geniş aralıklar bırakılmış masalarda oturan sinemaseverler, Engelsiz Kafe'nin sakin ve huzurlu ortamında, yıldızların altında keyifli saatler yaşadı.


Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de 'Yıldızlı Geceler Film Gösterimleri' 23 Temmuz'da, 1946 yapımı Şahane Hayat'la devam edecek. Yönetmenliğini Frank Capra'nın yaptığı filmde, iflas etmiş çaresiz bir iş adamının, intiharın eşiğindeyken karşısına çıkan bir melek tarafından, kendisinin hiç yaşamamış olduğu bir dünyanın neye benzeyeceğinin gösterilmesi yani 'şahane bir hayat' yaşamış olduğunun farkına varması anlatılıyor. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelsiz Kafe'de yıldızlar altında sinema keyfi - Son Dakika
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Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
09:33
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
09:26
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
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