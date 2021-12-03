Engelsiz Kafe, gün boyu engelli bireyleri ağırladı - Son Dakika

ANKARA'da farklı engele sahip 15 bireyin çalıştığı Kahramankazan Engelsiz Kafe, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler ve ailelerini misafir etti. Kahramankazan ilçesinde aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin farklı engel türlerine sahip kişiler tarafından yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Kafe çalışanı bireylerce hazırlanan ürünler, misafirlere ücretsiz olarak ikram edildi. Belediye ekipleri yürüme güçlüğü çeken bazı engelli bireyleri evlerinden alarak kafeye getirdi. Ayrıca yine gün dolayısıyla kafe içerisinde canlı müzik etkinliği gerçekleştirildi. Kafe çalışanları ve misafirleri çalınan Ankara oyun havaları eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Geçen yıl açılan Kahramankazan Engelsiz Kafe'de, farklı engel türlerine sahip 15 kişi çalışıyor. Kafede, işletmesinden hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler engelli bireyler tarafından yapılıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin işletmelerinden mutlu ve memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, etkinlik nedeniyle Kahramankazan Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti. Oğuz, tüm Ankaralıları Kahramankazan Engelsiz Kafe'ye davet etti.

'KENDİ PARAMIZI KAZANIYORUZ'

Kafede garsonluk yapan engelli Rıza Metin de kafelerini en iyi şekilde işlettiklerini belirterek, "Dezavantajlı bireylerin de şans tanındığında neler yapabileceğini burada gösteriyoruz. Sosyal hayata katılıyoruz. Kendi paramızı kazanıyoruz" diye konuştu.