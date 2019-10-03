Son Dakika Haberleri: Engelsiz kafe öğrencileri sokak hayvanlarını besledi
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Engelsiz kafe öğrencileri sokak hayvanlarını besledi

1 saat önce

Antalya'da Engelsiz kafenin öğrencileri, mahalledeki sokak hayvanlarını besledi.

Engelsiz kafe öğrencileri sokak hayvanlarını besledi, System.String[]

Antalya'da Engelsiz kafenin öğrencileri, mahalledeki sokak hayvanlarını besledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesince hizmete açılan ve otizm, down sendromu, zihinsel yetersizlik gibi çeşitli engel gruplarına yönelik çalışmalar yürüten kafede, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Hayvanları Koruma Günü'ne ilişkin konuşmalar yapıldı.

Engelsiz kafenin özel çocuklarına, mahallerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için paketler halinde mama dağıtıldı.

Mamaları alan çocuklar, sokak hayvanlarını beslemeye kafenin bulunduğu bölgeden başladı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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