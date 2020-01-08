"Engelsiz Kamp Alanı en kısa sürede tamamlanacak" - Son Dakika
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"Engelsiz Kamp Alanı en kısa sürede tamamlanacak"

20 dakika önce

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Engelsiz Kamp Alanı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Engelsiz Kamp Alanı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.


Seferihisar Engelliler Kimsesizler Alternatif Su Sporları Derneği (SEKADER), yıllardır Seferihisar Belediyesi desteği ile Doğanbey'de bulunan kamp alanında birçok sosyal ve kültürel programa ev sahipliği yapıyor. Dernek bu anlamda, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda engelli derneğini sivil toplum kuruluşlarını ortak projelerde buluşturarak, 2010 yılından itibaren 4 bin 800 engelli bireye hizmet vererek kendi alanında bir rekora imza attı.


SEKADER Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Kırkayak ve dernek üyeleri de, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i makamında ziyaret etti. Başkan Yetişkin, dernek bünyesinde yıllardır çeşitli etkinliklere katıldığını belirterek, "Sosyal medya aracılığı ile yakından takip ettiğim ve başarılı çalışmalarını takdir ettiğim SEKADER'i ağırlamaktan onur duyuyorum. Yeni projelerinde belediye olarak desteğimiz her zaman devam edecek. Engelsiz Kamp Alanı çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak" dedi.


Başkan Raşit Kırkayak da, "Bundan sonraki süreçte Seferihisar'ın birçok konuda Türkiye'ye örnek teşkil eden sosyal belediyecilik anlayışı ile hep birlikte yolumuza devam etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Doğanbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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