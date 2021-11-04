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'Engelsiz kent Gaziantep' - Son Dakika

'Engelsiz kent Gaziantep'

04.11.2021 09:43
'Engelsiz kent Gaziantep'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Türk Kızılay Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliğinde engelli vatandaşların yaşam kalitesini güçlü kılmak amacıyla 16 adet akülü scooter, 34 adet manuel tekerlekli sandalye olmak üzere toplamda 50 adet medikal malzeme dağıtıldı

"Engelsiz kent Gaziantep" sloganından hareket edilerek Gaziantep Modeli'yle yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı ve engelli bireylere medikal malzeme dağıtımı yapıldı. GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Türk Kızılay Başkanlığı ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ortaklığında 16 adet akülü scooter, 34 adet manuel tekerlekli sandalyeyi sahipleriyle buluşturuldu. Bu dağıtıma ek olarak büyükşehir, görme engelli 17 kişinin; beyaz baston, konuşan saat ve baskül ihtiyacını giderdi. Böylelikle son 4 yılda toplamda 11 bin 330 adet medikal malzeme ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılmış oldu.

Öte yandan GBB, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin toplumsal yaşama eşit ve etkin olarak katılabilmesi, hareket kısıtlılığı olanların evlerinden çıkabilmesi; kaldırımları, yaya geçitlerini, parkları, binaları ve toplu taşımayı kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürürken modern çağın gerekliliklerine göre plan yapıp hizmet ağını ve kapasitesini artırmayı unutmuyor. Bu doğrultuda teknolojinin avantajlarından faydalanarak görme engelli bireylere gelen taleplere göre konuşan saat ve konuşan akıllı baskül dağıtımı yapıyor.

'Engelsiz kent Gaziantep'

Gaziantep, Engelli, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Engelsiz kent Gaziantep' - Son Dakika


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