Engelsiz kitap kahve projesinin destekçilerine teşekkür plaketi

Beyazay Derneği tarafından 10 ay önce başlatılan 'Engelsiz kitap kahve' projesi kapsamında engelliler ve aileleri dernek öncülüğünde engelli dostlarıyla bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen törende projenin destekçilerine ve katılımcılara Beyaz Derneği Aydın Şubesi'nce teşekkür plaketi verildi.



DSİ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemekli programda engelliler ve aileleri ile protokol üyeleri kaynaştı. Geceye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Halk Eğitimi Müdürü Aytekin Sezgin başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda 10 aydır devam eden 'Engelsiz kitap kahve' projesine destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara plaket sunuldu.



"Yüzlerce engelliyi kitapla buluşturup okuma heyecanını yaşatmanın mutluluğu içindeyiz"



Projenin oldukça başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve projenin bir kitap okuma projesinden öte insanların kaynaşıp yardımlaşma etkinliğine dönüştüğünü belirten Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli, "Bu proje ile birçok engeli hep birlikte aştık. Her engellinin yeni arkadaşları oldu. Pek çok kişi proje kapsamında buluşsa da dostluk çemberinde arkadaşlıkları devam ediyor" dedi.



Projeyi yürütürken Aydın'da yaşayan engelli bireylerinin ihtiyaçlarının da ortaya çıktığını belirten Dernek Başkanı Demet Pilevneli; "Proje kapsamında sadece kitap okumadık. Sosyal aktiviteler düzenledik. Sokağından hatta evinden çıkmamış olan birçok engellimizle çevre illere geziye gittik. Burada gördük ki; Aydın'da engelli bireylerin seyahat edebileceği araç sayısı çok yetersiz. Sağlığın bir emanet olduğu ve hepimizin birer engelli adayı olduğu şu dünyada herkesin bir engelli dostu olmasını istiyoruz. Dernek olarak bu konudaki çalışmalarımızda iyi mesafe aldık. Gönüllülerimiz engelli bireylerimizle hayatı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu kapsamda projelerimize destek olan başta Valimiz Yavuz Selim Köşger olmak üzere Bakanlık yetkililerine ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN