Son Dakika Haberleri: Engelsiz Koro'dan, 'helal olsun' denicek hamle!
Son Dakika Güncel Engelsiz Koro'dan, 'helal olsun' denicek hamle!

Engelsiz Koro'dan, 'helal olsun' denicek hamle!

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu konserinin tüm geliri Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Engelsiz Koro'dan, 'helal olsun' denicek hamle!, System.String[]

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan "Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun işbirliği ile sahne aldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi'nin de desteklediği koronun, 20 üyesinden 7'sini engelli vatandaşlar oluşturuyor.

Limak Enerji Grubu tarafından Şef Ümit Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan 'Engelsiz Müzik Korosu', Çanakkale Türküsü ile konserine başladı. Mehmetçik için türkülerin söylendiği konsere Limak Enerji Grubu çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, engelli vatandaşlar ve müzik severler katıldı. Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı veren Engelsiz Müzik Korosu, kahraman görev alan tüm Mehmetçikler adına konser gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Limak Holding, Kültür Sanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:12 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı
İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:16:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelsiz Koro'dan, 'helal olsun' denicek hamle!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]