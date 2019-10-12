Son Dakika Haberleri: 'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek
Son Dakika Kültür Sanat 'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

4 dakika önce

'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destekÇANAKKALE - Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji, Çanakkale'de 'Engelsiz Müzik Korosu' konseri düzenledi ve tüm geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

ÇANAKKALE - Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji, Çanakkale'de 'Engelsiz Müzik Korosu' konseri düzenledi ve tüm geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan "Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun işbirliği ile sahne aldı. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi'nin de desteklediği koronun, 20 üyesinden 7'sini engelli vatandaşlar oluşturuyor.

Limak Enerji Grubu tarafından Şef Ümit Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan 'Engelsiz Müzik Korosu', Çanakkale Türküsü ile konserine başladı. Mehmetçik için türkülerin söylendiği konsere Limak Enerji Grubu çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, engelli vatandaşlar ve müzik severler katıldı. Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı veren Engelsiz Müzik Korosu, harekatta görev alan tüm mehmetçikler adına konser gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

Limak Holding, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu Buket Aydın'dan sınırdaki pozunu eleştiren Mehmet Bekaroğlu'na yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:00:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]