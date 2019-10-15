Son Dakika Haberleri: 'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek
Son Dakika Güncel 'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

18 dakika önce

Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji, Çanakkale'de 'Engelsiz Müzik Korosu' konseri düzenledi ve tüm geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Barış Pınarı Harekatında görev alan Mehmetçik için tek yürek olan Limak Enerji, Çanakkale'de 'Engelsiz Müzik Korosu' konseri düzenledi ve tüm geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan "Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun işbirliği ile sahne aldı. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi'nin de desteklediği koronun, 20 üyesinden 7'sini engelli vatandaşlar oluşturuyor.

Limak Enerji Grubu tarafından Şef Ümit Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan 'Engelsiz Müzik Korosu', Çanakkale Türküsü ile konserine başladı. Mehmetçik için türkülerin söylendiği konsere Limak Enerji Grubu çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, engelli vatandaşlar ve müzik severler katıldı. Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı veren Engelsiz Müzik Korosu, harekatta görev alan tüm mehmetçikler adına konser gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

(MUR-ÖK-Y)

'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe tam destek

Limak Holding, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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