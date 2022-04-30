Engelsiz kütüphaneyle kitaplar "özel" okuyucularla buluşuyor - Son Dakika
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Engelsiz kütüphaneyle kitaplar "özel" okuyucularla buluşuyor

30.04.2022 11:43
Engelsiz kütüphaneyle kitaplar "özel" okuyucularla buluşuyor

Bolu'nun Seben ilçesinde oluşturulan engelsiz kütüphaneyle kitaplar, köylerde yaşayan engelli bireylerle buluşturuluyor.

Bolu'nun Seben ilçesinde oluşturulan engelsiz kütüphaneyle kitaplar, köylerde yaşayan engelli bireylerle buluşturuluyor.

Kovid-19 salgını sürecinde öğrenciler ile yetişkinlerin kitaplardan uzak kalmaması ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla Seben Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirilen "Siz Yeter ki Okuyun Biz Kütüphaneyi Size Getiririz" projesinin kapsamı genişletildi.

Köylere giderek öğrenciler ve diğer köy sakinlerine kitap ulaştıran Seben Halk Kütüphanesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, buralarda yaşayan engelli bireylerin de kitap ihtiyacı olduğunu tespit etti.

Kaymakam Süleyman Bakan ve gezici kütüphane ekipleri tarafından bu kişilere de kitap ulaştırılması amacıyla "Engelsiz Kütüphane" projesi başlatıldı.

İlçeye bağlı 29 köyün tamamını gezen kütüphane görevlileri, engelli çocuğu bulunan aileleri belirledi.

Seben Kaymakamlığı ve İlçe Kütüphanesi yetkilileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli özel eğitim öğretmenleri ile her ay köyleri ziyaret ederek özel gereksinimli okuyuculara kitap ulaştırıyor.

İlkokul ve lise düzeyinde eğitim alan 10 engelliye kitap götüren görevliler hem çocuklara kitap okuyor hem de ailelerin çocuklarıyla ilgili ihtiyaçlarını belirliyor.

Aynı zamanda engelli bireylere özel hediyeler veren ve ikramlarda bulunan görevliler, okuma bilmeyen ya da okumakta güçlük çeken çocuklara da kitap okuyor.

Engelli aileleri de kendilerini ve çocuklarını yalnız bırakmayan görevlilere, köyden ayrılırken ürettikleri tereyağı, peynir ve yumurta gibi ürünleri hediye ediyor.

"Kütüphanecilerin bir sonraki gelişlerini heyecanla bekliyorlar"

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Muslar köyünde yaşayan Uçar ailesinin 2 engelli oğlu da engelsiz kütüphane projesinden faydalanıyor.

Biri ilkokula giden diğeri henüz okuma yazma bilmeyen iki çocuk, kütüphane yetkililerini evlerinin kapısında dört gözle bekliyor.

Çocuklar, kendilerine kitap ile çeşitli hediyeler getiren öğretmenler ve kütüphane yetkilileriyle 2-3 saat geçirerek kitap ve dergileri inceliyor.

Anne Azize Uçar, AA muhabirine, kütüphane yetkililerinin kendilerini her ay ziyaret ettiğini söyledi.

Çocuklarının bundan çok memnun olduğunu anlatan Uçar, "Kitapları merak ediyorlar. Kendileri tam okuyamadığı için babaları okuyor. Onlar da dinliyorlar. Kütüphanecilerin bir sonraki gelişlerini heyecanla bekliyorlar." dedi.

Bozyer köyünden Anak ailesinin 5 engelli çocuğu da engelsiz kütüphane sayesinde kitap okuma keyfini doyasıya yaşıyor.

Lise öğrencisi Umut Anak, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize kitap getirmeleri güzel oluyor. Kitap okuyoruz. Aynı zamanda farklı kitapları da merak ediyoruz. Sürekli onların yolunu gözlüyoruz." diye konuştu.

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Hisarcık, Engelli, Kitap, Seben, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelsiz kütüphaneyle kitaplar 'özel' okuyucularla buluşuyor - Son Dakika


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