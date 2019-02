Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen yarışmadaki oylamaya 568 bin kişi katıldı.



Oylama sonrası engellilerden oluşan jürinin seçtiği radyo ve radyoculara ödülleri ise Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda "13 Şubat Dünya Radyo Günü"nde gerçekleştirilen ödül töreninde verildi.



Sanat, siyaset ve spor camiasından tanınmış isimlerin katıldığı törene, Safiye Soyman, İzzet Yıldızhan, Mustafa Ceceli, Aydilge, Ferman Toprak ve Altay söyledikleri şarkı ve türkülerle renk kattı. Ayrıca, Bağcılar Belediyesi'nin "Altın Kızlar" olarak da bilinen Avrupa Şampiyonu engelli sporcuları da Yılmaz Morgül ile düet yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, radyoculuğun, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de çok eski tarihlere dayandığını belirtti.



Radyoculuğun ömür boyu eskimeyecek bir meslek olduğuna işaret eden Çağırıcı, "Radyoculuğu insanların her alanda hizmet alabildiği bir araç ve bir kurum olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. En son yaşadığımız 15 Temmuz'daki farkındalığına ve katkılarına da hep birlikte şahitlik ettik ve gördük." ifadesini kullandı.



Yarışma sonucunda ödüle layık görülen radyo, radyocu ve radyo programları ise şunlar:



Yaşam Boyu Onur Ödülü: Orhan Ayhan TRT Spor



Meslek Özel Ödülü: Mehmet Akbay Kral FM



Jüri Özel Ödülü: Polat Labar, Doğancan Özadlı, Banu Karakuş



Yılın En İyi Radyo Show Programı: Fatih Yıldırım Alem FM



Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyo Programcısı: Ramazan Bulut Baba Radyo



Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu: Kral Pop



Yılın En İyi Ulusal Radyosu: Radyo D



Yılın En İyi Konuşan Radyosu: Best FM



Radyo Dostu Ödülü: Zahide Yetiş-Show TV



Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Power FM



Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Medya FM



Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Radyo 34



Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyo Fenerbahçe



Yılın En İyi Tematik Radyosu: Radyo Trafik



Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı: Eftalya Radyo D



Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı: Ömer Erişmen Radyo Viva



Yılın En İyi Radyo Haber Programı: Ufuk Karcı - Konuşan Türkiye Best FM



Yılın En İyi Haber Radyosu: NTV Radyo



Engel Tanımayan Radyocular Ödülü: Ayhan Aktaş NTV Radyo



Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu: Show Radyo



Yılın En İyi Radyo Spor Programı: Ahmet Fisunoğlu ile Açık Tribün TRT Radyo Haber



Radyoya Değer Katanlar Ödülleri: Mine Ayman, Emel Yalçın, Gönül Dostu Füsun, Kadir Çetin, Afrikalı Ali, Erkan Koç, Meltem Sezenler, Melih'in Sevgi Çemberi, Gönül Dostu Şener, Musti Show, Bilo Show, Cem Arslan, Seher Kılıç, Hop Dedik Ayhan, Michael Kuyucu, Melon Şapka, Talha Bora Öge.

