Engelsiz Mutfak Atölyesi"Yle Engelleri Ortadan Kaldırıyor

"Engelsiz Mutfak Atölyesi" çalışması kapsamında özel gereksinimi olan kişilere mutfak eğitimi veriliyor.

"Engelsiz Mutfak Atölyesi" çalışması kapsamında özel gereksinimi olan kişilere mutfak eğitimi veriliyor.



Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından başlatılan belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan Down Kafe'de, eğitmenler eşliğinde temel mutfak becerilerini geliştiren bireyler aynı zamanda kafeye gelen aileleri ve merkez çalışanlarına hizmet etme şansı yakalıyor.



Özel eğitim gereksinimi bulunan kişilere atölye çalışmaları kapsamında, mutfak düzeni, çay - kahve servisi ve yiyecek hazırlanması öğretiliyor.



Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyenin özel eğitim gören kişilere katkılar sağladığını söyledi.



Çavuş, mutfak atölyesi kurarak, çocukların en azından basit yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, sofralarını kurabilmeleri gerektiğinde anne babalarına bir bardak su verebilmelerini öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Biz bu çalışmaları ilerleteceğiz. Öz bakım dediğimiz şey sadece yemek içmekten ibaret değil. Günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için de bir takım bilgilere, donanımlara kavuşmaları ve var olanları da ilerletmeleri gerekiyor. Hep beraber olursak gerçekten engelsiz bir şehir oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.



Eğitmen Gülsüm Erkıran ise atölye sayesinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere temel mutfak becerilerini kazandırdıklarını dile getirdi.



Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Engelsiz çocuklarımız burada hayatın içine atılsın ve yaşamın içinde olsunlar istedik. Down Kafe açıldıktan sonra burada atölye çalışmaları başladı. Onlarında çalıştığı bir kafe oluşturduk." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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