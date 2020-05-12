"Engelsiz Mutfak" online eğitime başladı

Yıldırım Belediyesi bünyesinde engelli ve dezavantajlı grupları topluma kazandırma amacıyla mutfak eğitimi veren Engelsiz Mutfak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdiği eğitimine online ortamda yeniden başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Mayıs Engeliler Haftası etkinlikleri kapsamında online ortamda gerçekleştiren ilk derste, eğitmenlerinin yönlendirmeleri ve tarifleri doğrultusunda üzerinde kılıç, tabanca ve testi figürleri bulunan çörekler hazırlayan Engelsiz Mutfak kursiyerleri, eğitmenlerinden tam not aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Engelsiz Mutfak Projesi ile engellileri sosyal yaşama dahil ederken aynı zamanda onların mutluluğuna, kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve meslek sahibi olabilmelerine katkı sağladıklarını bildirdi.