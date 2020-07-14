Engelsiz Plaj sezonu açtı - Son Dakika

Engelli bireyleri denizle buluşturan Konyaaltı Sahili'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı sezonunu açtı.

Antalya'da yaşayan ya da şehir dışından tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajı misafirlerini ağırlamaya başladı.

Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirildi. Plajdan tüm yaş grubundan engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor.

Plajda fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denizle buluşuyor.

(İHA)