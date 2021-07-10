ANTALYA 'ENGELSİZ PLAJ' SEZONU AÇTI - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşları denizle buluşturan Engelsiz Plajı, bu yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya başladı. Konyaaltı Sahili'nde bulunan Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların yararlanacağı hale getirildi.

Antalya'da yaşayan ya da tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Konyaaltı Sahili'ndeki Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plaj bu yaz da yoğun ilgi görüyor. Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların daha kolay yararlanacağı hale getirildi. Plajda fiziksel engeli bulunan vatandaşların denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, asansör sistemi, şezlonglar ve özel soyunma kabinleri bulunuyor. Engelli bireyler cankurtaran ve görevli personel yardımıyla asansör sistemi ya da özel rampalı platform ile kolay bir şekilde denizle buluşuyor. Plajdan tüm yaş grubundan engelli vatandaşlar ücretsiz faydalanabiliyor.

Engelli oğlunun plajda rahatlıkla denize girebildiğini söyleyen Hakan Koç, "Engelsiz Plajın asansör sistemi ve rampalı platformu sayesinde oğlum kolayca denize girilebiliyor. Güvenli ve temiz bir yer" dedi.