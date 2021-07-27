ENGELSİZ PLAJLAR HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR - Son Dakika

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin 6 yıl önce hayata geçirdiği 'Engelsiz Plaj' projesi kapsamında, engelli vatandaşlar 7 ilçedeki 20 plajda denize girebiliyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların denize girebilmesi için 2016 yılında 'Engelsiz plajlar' projesi başlattı. Proje kapsamında 7 ilçede 20 engelsiz plaj oluşturdu. Plajlarda sahillere engellilerin rahatlıkla denize girebilmeleri için özel dizayn edilen rampalar ve zaman geçirebilmeleri için şezlonglar yerleştirildi. Engellilerin rahatlıkla denize girmesini sağlarken, aynı zamanda belediyeden talepte bulunan vatandaşlar evinden alınıp denize götürüldükten sonra tekrar evlerine geri bırakılıyor.

Engelli vatandaşlar, Bodrum'da Kumbahçe, Turgutreis, Bitez, Ortakent, Gümbet, Gündoğan, Türkbükü, Dalaman'da Sarsala, Datça'da Hayıtbükü, Karaincir, Hastaneönü, Otel Önü, İskele, Taşlık, Palamutbükü, Fethiye'de İnlice, Milas'ta Güllük, Ören, Ortaca'da Sarçed ve Ula'da Akyaka Halk Plajları'ında rahatlıkla denize girebiliyor.

Engelli vatandaşlardan Necmi Öztan, suya girme konusunda çekinceleri olduğunu ancak bu proje ile denize girebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Öztan, 5 senedir suya girmeye cesaretim yoktu. Bu nedenle çok memnun oldum. Demek ki yüzebiliyormuşum dedi.

Engelsiz plaj uygulaması ile denize giren Birkan Özkalır ise, Burada denize girmek benim için güzel bir deneyim oldu. Bir yandan da tecrübe kazanmış olduk ve cesaretlendik. Bundan sonra gelip rahatlıkla denize girebileceğimiz yer oldu. Biz engelliler olarak engelsiz bir dünya istiyoruz diye konuştu.