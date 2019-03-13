Son Dakika Haberleri: Engelsiz Raketler Konak'ta Korta Çıktı

Engelsiz Raketler Konak'ta Korta Çıktı

41 dakika önce

Konak Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü iş birliğinde ilki geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nın ikincisi başladı.

Engelsiz Raketler Konak'ta Korta Çıktı, System.String[]
Konak Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü iş birliğinde ilki geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nın ikincisi başladı. 11-17 Mart tarihleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden toplam 31 bedensel engelli tenisçi katılıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun desteklediği Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası'nın ikincisinin açılış töreni, Kültürpark Tenis Kulübü'nde yapıldı. Törene bedensel engelli sporcuların yanı sıra Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu milli takım antrenörleri, bedensel engelli sporcular ve aileleri katıldı. 11-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşmekte olan turnuvanın ana sponsorluğunu Konak Belediyesi üstlenirken, müsabakalara Kültürpark Tenis Kulübü ev sahipliği yapıyor.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, ilkine geçen yıl ev sahipliği yaptıkları turnuvanın ikincisini düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böylesi anlamlı bir etkinliği İzmir'e kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getiren Uyaroğlu, "Konak Belediyesi ve Başkan Sema Pekdaş'a çok teşekkür ediyoruz. Turnuvanın devamlılığı için desteklerini bu yıl da sürdürdüler. Bu anlamlı turnuvayla yüreklere dokunduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu güzel etkinlik gelecek yıllarda da devam eder" dedi.

Törene katılan Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Karşı da, Başkan Sema Pekdaş'ın sporculara selamını ileterek başladığı konuşmasında turnuvanın Konak sınırları içinde yapılıyor olmasının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

İkincisi düzenlenen turnuvaya, İzmir'in dışında Türkiye'nin farklı illerinden engelli sporcular katılıyor. Müsabakalara Kültürpark Tenis Kulübü'nün kortlarının ev sahipliği yapacağı turnuvanın ödül töreni ise 17 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Tenis, Kültürpark, Konak, Güncel
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