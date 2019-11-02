Engelsiz Sahne başlıyor
6 saat önce
Ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün sunduğu programda, engel tanımayan yetenekli müzisyenler her hafta ünlü bir sanatçıyla şarkılar söylüyor.
Ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün sunduğu programda, engel tanımayan yetenekli müzisyenler her hafta ünlü bir sanatçıyla şarkılar söylüyor. "Engelsiz Sahne"nin bu yıl ağırlayacağı isimler arasında Funda Arar, Öykü Gürman, Derya Uluğ, Mustafa Sandal ve Mehmet Erdem gibi isimler var...
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46
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