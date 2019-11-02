Son Dakika Haberleri: Engelsiz Sahne başlıyor
Son Dakika Magazin Engelsiz Sahne başlıyor

Engelsiz Sahne başlıyor

6 saat önce

Ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün sunduğu programda, engel tanımayan yetenekli müzisyenler her hafta ünlü bir sanatçıyla şarkılar söylüyor.

Engelsiz Sahne başlıyor, System.String[]

Ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün sunduğu programda, engel tanımayan yetenekli müzisyenler her hafta ünlü bir sanatçıyla şarkılar söylüyor. "Engelsiz Sahne"nin bu yıl ağırlayacağı isimler arasında Funda Arar, Öykü Gürman, Derya Uluğ, Mustafa Sandal ve Mehmet Erdem gibi isimler var...

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46 
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