Engelsiz Sahne başlıyor

Ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün sunduğu programda, engel tanımayan yetenekli müzisyenler her hafta ünlü bir sanatçıyla şarkılar söylüyor. "Engelsiz Sahne"nin bu yıl ağırlayacağı isimler arasında Funda Arar, Öykü Gürman, Derya Uluğ, Mustafa Sandal ve Mehmet Erdem gibi isimler var...