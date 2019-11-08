Son Dakika Haberleri: Engelsiz şampiyonun hedefi 2020 Tokyo
Son Dakika Spor Engelsiz şampiyonun hedefi 2020 Tokyo

Engelsiz şampiyonun hedefi 2020 Tokyo

7 saat önce

İtalya'nın Bari Kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ordu'yu ve Türkiye'yi temsil eden K-43 Kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Şeyma Nur Emeksiz, hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Engelsiz şampiyonun hedefi 2020 Tokyo, System.String[]

İtalya'nın Bari Kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Ordu'yu ve Türkiye'yi temsil eden K-43 Kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Şeyma Nur Emeksiz, hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.


Avrupa Şampiyonu olan Şeyma Nur Emeksiz, antrenörleri Halil Öziş ve Olcay Tercan, Ordu Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti. Kazanılan başarılardan dolayı antrenörlerimizi ve sporcuyu tebrik eden Genç, başarılı sporcuyu çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Genç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde spor her geçen gün daha da ileri noktalara gelecektir" dedi.


Avrupa Şampiyonu olan Şeyma Nur Emeksiz de, kazanılan bu başarılara yenisini eklemek istediğini ve hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda Altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. - ORDU

Şeyma Nur, Avrupa, Tokyo, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:29 Kaynak: İHA
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