Engelsiz Sanat Topluluğu'nun 'Dönen Tekerler' film klibi yayınlandı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi tarafından Ocak 2020'de hayata geçirilen ve engelli bireyleri yaşama sanatla bağlamak için bir köprü olduğu belirtilen Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu üyeleri 'Dönen Tekerler' klibinde yeteneklerini gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi'nin tüm engel gruplarını bir araya getirerek kurduğu 'Engelsiz Sanat Topluluğu' üyeleri yeteneklerini göstermeye devam ediyor. Birçok projede yer alarak engellerin sanatı ve diğer çalışmaları etkilemediğini gösteren üyeler bu defa da 'Dönen Tekerler' klibinde yeteneklerini sergiledi. Sadece klip ve diğer çalışmalarla kalmayan Engelsiz Sanat Topluluğu üyelerinin gösterime girecek olan 'Dönen Tekerler' sinema filminde de yer alarak işitme, görme, zihinsel ve bedensel engellerin aşılamayacak bir problem olmadığını tekrar göstereceği belirtildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğumuz farklı engel gruplarında olan bireylerin becerilerinin ortaya çıkarılmasına büyük katkı sağlıyor. Biz de engelsiz bir toplum için sürdürülebilir projeler hayata geçirerek engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri bir bir kaldıracağız" dedi.