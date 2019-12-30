"Engelsiz Taksi" gelin arabası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Engelsiz Taksi' gelin arabası oldu - Son Dakika

"Engelsiz Taksi" gelin arabası oldu

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tekerli sandalye kullanan bireyler için hayata geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", bedensel engelli çiftin gelin arabası olarak tahsis edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tekerli sandalye kullanan bireyler için hayata geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", bedensel engelli çiftin gelin arabası olarak tahsis edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bedensel engelli bireylere hizmet veren Engelsiz Taksi, Kağıtspor'un başarılı sporcusu Necmiye Erdal ile Halit Dolu çiftinin düğünü için gelin arabası olarak hazırlandı.

Necmiye ve Halit çifti, özel olarak süslenen Engelsiz Taksi ile düğün konvoyu gerçekleştirdi. Gebze'de yapılan törende çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da bocce oyuncusu olan Necmiye Erdal, eşi Halit Dolu'yla 5 yıl önce tanıştıklarını belirterek, düğünleri için Büyükşehir Belediyesinin kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Gelin arabasının da ulaşım hizmetlerinde kullandıkları Engelsiz Taksi olduğunu aktaran Erdal, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a teşekkür etti.

Damat Halit Dolu da kendilerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze ve Karamürsel belediyelerine şükranlarını sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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