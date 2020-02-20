Engelsiz Taksi, ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelsiz Taksi, ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Engelsiz Taksi, ihtiyaç sahiplerinin yanında

12 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen engelsiz taksi hizmeti, Kandıra'da yaşayan engelli Ahmet Sarıbaş'ın yardımına yetişti.

Engelsiz Taksi, ihtiyaç sahiplerinin yanında, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen engelsiz taksi hizmeti, Kandıra'da yaşayan engelli Ahmet Sarıbaş'ın yardımına yetişti.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Engelsiz Kocaeli Taksi" ile engelli vatandaşların sağlık kuruluşları başta olmak üzere eğitim, kültür etkinlikleri, sosyal hayat gibi ulaşım ihtiyaçlarına ücretsiz hizmet veriliyor. Randevu sistemiyle çalışan "Engelsiz Kocaeli Taksi" Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden ve sağlık raporu olması gereken 49 yaşındaki engelli Ahmet Sarıbaş'ın yardımına yetişti. Kas hastalığından dolayı çok zor yürüyen Sarıbaş, Engelsiz Kocaeli Taksi ile evinden alınarak Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Doğduğu günden beri bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Ahmet Sarıbaş, "Kendimi bildim bileli bu hastalık ile mücadele ediyorum. Zamanla yürüyemez hale geldim. Hastane ve diğer işlerim için ulaşım sıkıntım vardı. Allah Belediyemizden razı olsun. Benim mağduriyetim giderildi. Ne zaman arasam yardımıma koşuyorlar" dedi.


Engelsiz Kocaeli Taksi hizmetinden faydalanmak için 153 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alınıyor. Randevu sistemi ile planlı bir şekilde yürütülen hizmet sayesinde, tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler, sağlık kuruluşlarına gidiş- geliş talepleri başta olmak üzere, eğitim, sosyal hayat gibi gerekçelere ilişkin taleplerine de destek veriliyor. Ayrıca plansız gelişen talep durumlarında randevu sisteminin müsaitlik durumuna göre hizmetten yararlanabilmeleri sağlanıyor.


Engelsiz Kocaeli Taksi hizmeti için, Gebze bölgesinde 1, diğer ilçeler için 4 adet araç bulunuyor. Özel donanımlı olarak hizmet veren araçlar tekerlekli sandalyeli engelli bireylerin refakatçileri ile birlikte rahatça seyahat etmelerini sağlıyor. Engelsiz Kocaeli taksi hizmetinden tekerlekli sandalye kullanıcısı olan bedensel engelli bireyler faydalanabiliyor. Hizmetten faydalanmak için, 153 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak randevu alınabiliyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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