Son Dakika Haberleri: Engelsiz" Taksiler Hizmette Sınır Tanımıyor

Engelsiz" Taksiler Hizmette Sınır Tanımıyor

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", tekerlekli sandalye kullanan bireyleri sağlık merkezlerine, eğitim ve resmi kurumlara ücretsiz götürüyor.

Engelsiz
KADİR YILDIZ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", tekerlekli sandalye kullanan bireyleri sağlık merkezlerine, eğitim ve resmi kurumlara ücretsiz götürüyor.

İçi özel dizayn edilen 3'ü minibüs, 2'si hafif ticari araç olmak üzere 5 engelsiz taksi, kentte yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyor.

Engelli bireylerin bir gün önceden telefonla arayarak randevu aldığı taksiler, belirlenen saatte vatandaşları evinden alarak gitmek istedikleri yere ulaştırıyor.

Araçlarda bulunan kaldıraç sistemleriyle engelli bireyler, zorlanmadan bulundukları yerden alınıyor.

Engelli vatandaş için gerekli güvenlik tedbirlerinin bulunduğu taksiler, kilometre sınırı olmadan ücretsiz hizmet sunuyor.

"Engellilerin sosyalleşmesine fayda sağlıyoruz"

Engelsiz Kocaeli Taksi Proje Koordinatörü Mehmet Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelsiz taksinin Kocaeli'de yaşayıp tekerlekli sandalye kullanan bireylere hizmet verdiğini söyledi.

Engelli bireylerin bir gün önceden "444 11 41" numaralı çağrı merkezini arayarak randevu aldığını aktaran Yavuz, belirtilen saatte taksinin engelli bireyin evine gittiğini kaydetti.

Yavuz, Kocaeli'nin her ilçesine hizmet verdiklerini, engelli bireyi taksiyle kilometre sınırı olmadan ulaşımını sağladıklarını belirterek, "Projeyle engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştırmak ve onları, toplumsal fırsatlardan yararlanmaları için destek olmak için taşıyoruz. Bu anlamda sağlık hizmetleri, resmi dairelerdeki işlemleri, sosyal hizmetler, spor ve eğitim faaliyetlerine engelli bireyleri götürüyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin, projeyle evlerinde durmak zorunda kalmadığını anlatan Yavuz, araçların engellilerin ihtiyaçlarına göre özel dizayn edildiğini dile getirdi.

Yavuz, taşıma konusunda kilometre sınırları olmadığını aktararak, "Engelsiz taksiyle engelli kadar ailesinin de hayatını kolaylaştırıyoruz. Çünkü onlar günlük işlerinden kalmıyorlar. İndi-bindisiyle 4-5 saati bulacak işi, engelsiz taksiyle kısa zamanda yapıyorlar. Ayrıca sosyalleşmelerine fayda sağlıyoruz. Engelsiz taksiyle engellilerin ulaşımının önündeki engeli de kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Son model araçlarda kaldıraç sistemi bulunduğunu, engellinin araçta tüm güvenliğinin sağlandığını anlatan Yavuz, ailelerin araçları olduğunu ancak engelli bireyi taşıyacak özel sistemleri bulunmadığını kaydetti.

Araçların temizliğine dikkat ettiklerini vurgulayan Yavuz, araçların antibakteriyel temizliklerinin periyodik olarak yapıldığını belirtti.

"Hastaneye nasıl gideceğiz diye düşünmüyoruz"

Kandıra'nın Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki bedensel engelli Yasemin'in babası Aydın Hakan, projenin kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Kızının bebekken havale geçirmesi sonucu engelli olduğunu anlatan Hakan, şunları anlattı:

"Kızım yürüyemiyor, oturamıyor, az konuşabiliyor. Eğitime gideceğimiz zaman veya başka bir işimiz olduğunda köyden arayıp randevu alıyoruz. Geliyorlar, bizi gitmek istediğimiz yere götürüyorlar. Güzel bir hizmet. Taksi olduğu için eğitime veya hastaneye nasıl gideceğiz diye düşünmüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:01 Kaynak: AA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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