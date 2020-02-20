"Engelsiz taksiler" ulaşımda engelleri kaldırıyor - Son Dakika
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"Engelsiz taksiler" ulaşımda engelleri kaldırıyor

6 saat önce

Kocaeli'de tekerlekli sandalye kullananlara randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, engellileri başta sağlık kuruluşları olmak üzere gidecekleri yere ulaştırıyor.

Kocaeli'de tekerlekli sandalye kullananlara randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, engellileri başta sağlık kuruluşları olmak üzere gidecekleri yere ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", engellilere ücretsiz hizmet sunuyor.

İçi özel dizayn edilen 3'ü minibüs, 2'si hafif ticari araç olmak üzere 5 engelsiz taksi, kentte yaklaşık 4 yıldır kullanılıyor. Engellilerin bir gün öncesinden telefonla randevu aldığı taksiler, belirlenen saatte yolcuyu evinden alarak gitmek istediği yere bırakıyor.

Bu kapsamda "Engelsiz Kocaeli Taksi", Kandıra ilçesinde yaşayan ve sağlık raporu olması gereken 49 yaşındaki engelli Ahmet Sarıbaş'ın yardımına yetişti.

Kas hastalığı nedeniyle güçlükle yürüyen Sarıbaş, taksi ile evinden alınarak Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

Doğduğu günden beri bu hastalıkla mücadele ettiğini belirten Sarıbaş, "Zamanla yürüyemez hale geldim. Hastane ve diğer işlerim için ulaşım sıkıntım vardı. Allah belediyemizden razı olsun. Mağduriyetim giderildi. Ne zaman arasam, yardımıma koşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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