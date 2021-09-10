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Engelsiz Tamir Atölyesi En İyi Uygulama Ödülü Aldı - Son Dakika

Engelsiz Tamir Atölyesi En İyi Uygulama Ödülü Aldı

10.09.2021 11:12
Engelsiz Tamir Atölyesi En İyi Uygulama Ödülü Aldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılı Ekim ayında hizmete aldığı ve bugüne kadar 100'ü aşkın engelli aracının bakım ve tamirinin ücretsiz olarak yapıldığı Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi, Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında sosyal sorumluluk alanında en iyi uygulama ödülü aldı.

2020 yılı Ekim ayında ilçedeki engelli vatandaşların yoğun talepte bulunduğu akülü araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili hizmet vermek üzere kurulan İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde hizmetini sürdürüyor. Haziran ayında Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına katılan Engelsiz Tamir Atölyesi, yarışmaya başvuru yapılan tarih itibariyle geride bıraktığı 8 ayda 107 engelli aracının bakım ve tamirinin yapılmasıyla dikkat çekti.

32 BELEDİYE 84 PROJE İLE KATILDI

2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 32 üye belediyenin 84 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödüllerinden biri de Engelsiz Tamir Atölyesi ile İnegöl'e geldi. 4 farklı kategoride; Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre konularıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar'dan oluştu.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ İNEGÖL BELEDİYESİ'NİN

Jüri, Büyükşehir Belediyeleri arasında Sosyal Sorumluluk kategorisinden 7, Şehir Planlama kategorisinden 2, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 5 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 6 projeyi; Büyükşehir Merkez İlçe Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 13, Şehir Planlama kategorisinden 6, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 8 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 5 projeyi; Büyükşehir Merkez Olmayan İlçe Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 7, Şehir Planlama kategorisinden 4, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 4 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 6 projeyi; İl Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 1, Şehir Planlama kategorisinden 1, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 1 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 2 projeyi; İl İlçe Belediyeleri arasından Sosyal Sorumluluk kategorisinden 3, Şehir Planlama kategorisinden 1 ve Sağlıklı Yaşam kategorisinden 2 olmak üzere toplam 84 projeyi değerlendirdi. İnegöl Belediyesi, 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödül alan Büyükşehir diğer ilçe belediyeleri kategorisinde sosyal sorumluluk alanında Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

İnegöl Belediyesi, Engelli, İnegöl, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Engelsiz Tamir Atölyesi En İyi Uygulama Ödülü Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelsiz Tamir Atölyesi En İyi Uygulama Ödülü Aldı - Son Dakika
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