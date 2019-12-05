Son Dakika Haberleri: Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Deyişler' konseri
Son Dakika Yaşam Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Deyişler' konseri - Son Dakika

Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Deyişler' konseri

6 saat önce

Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Deyişler' konseri, Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu'nun performansıyla Öğrenci Merkezi Salon 2016'da müzikseverlerle buluştu.

Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Deyişler' konseri, System.String[]

Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Deyişler' konseri, Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu'nun performansıyla Öğrenci Merkezi Salon 2016'da müzikseverlerle buluştu.


Açıköğretim Fakültesi Mezunu Aşık Miskini'nin yazdığı 'Sevenlere Gönül Verdim' türküsüyle başlayan konserde, usta aşıklar ve ozanların türküleri çalınıp söylendi. Koro şefliğini Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Gör. Dr. Erdal Uludağ'ın yürüttüğü konser, dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Büyük beğeni toplayan konserin orkestrası; gitarda Öğr. Gör. Dr. Levent Şıkyazar ve Olcay Böge, üflemeli çalgılarda Emre Yanıkçalan, kabak kemanede Merih Kaya, bas gitarda Ahmet Olgun, ritimde Özkan Tekmen ve Durmuş Çakıt'tan oluştu. Sunuculuğunu Öğr. Gör. Kazım Demirer'in yaptığı etkinlikte, işaret dili çevirmenliği de Çiğdem Öztop'a aitti.


Anadolu ezgilerinin dinleyiciyle buluşturulduğu konsere, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Güler Günsoy'un yanı sıra Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney ve çok sayıda öğretim üyesi katılım gösterdi. Programın sonunda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar ve Prof. Dr. Güler Günsoy korodaki sanatçılara ve koroda emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ESKİŞEHİR

Uludağ, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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