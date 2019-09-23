Son Dakika Haberleri: Engelsiz ulaşım aracı gelin arabası oldu
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Engelsiz ulaşım aracı gelin arabası oldu

54 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi engelsiz ulaşım aracı, ortopedik engelli çiftin düğününde gelin arabası oldu.

Engelsiz ulaşım aracı gelin arabası oldu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi engelsiz ulaşım aracı, ortopedik engelli çiftin düğününde gelin arabası oldu. Uğur-Özge Perçin çiftinin hayatını kolaylaştıran engelli ulaşım aracı, genç çifti konvoy eşliğinde mutluluğa taşıdı.


Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Ulaşım Aracı, dünya evine giren engelli çifte gelin arabası olarak tahsis edildi. Renkli tüller ve balonlarla süslenip gelin arabasına dönüştürülen Engelsiz Ulaşım Aracı'nı karşılarında gören genç çift şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Engelli genç çiftin mutlu günlerini kolaylaştıran araç, önce gelini kuaförden baba evine getirdi. Engelsiz ulaşım aracı ardından düğün konvoyu halinde kornalar eşliğinde genç çifti düğün salonuna getirdi.


Mutluluğa taşıdı


Hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını ifade eden damat Uğur Perçin, "Sevdiğim insanla evleniyorum çok mutluyum. Düğünümüzde ulaşımımız için Büyükşehir Belediyemize araç için talepte bulunmuştuk. Aracı çok güzel süslemişler, çok beğendik teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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