Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların güvenli ve bağımsız şekilde toplu ulaşım imkanlarından faydalanması için Engelsiz Ulaşım Asistanı projesini hayata geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı şehircilik uygulaması kapsamında yapılan projede, engelli vatandaşların güvenli yolculuğu için Engelsiz Ulaşım Asistanı kuruldu. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada En iyi Proje Fikri ödülü alarak 500 bin TL'lik hibe alan Engelsiz Ulaşım Asistanı kurum kaynakları kullanılmadan hibe ödenekle hayata geçirildi. Engellilerin güvenli yolculuğu için hazırlanan proje Akıllı şehircilik uygulaması kapsamında yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce yapıldı.

Kocaeli'deki tüm engelli dernekleri ile yapılan toplantıda dernek başkanlarına engelsiz ulaşım asistanı uygulamasının linki verildi. Bu link sayesinde dernekler telefonlarına uygulamayı indirip kullandıktan sonra değerlendirme yapması sağlanacak. Bu değerlendirmeler sonucunda gereken iyileştirmeler yapılarak tüm vatandaşların kullanılmasında sunulacak. Proje ilk etapta engelli vatandaşların toplu taşımayı kullanma oranları da göz önünde bulundurularak UlaşımPark'ın 200, 250, 750, 800 ve 70/85 hat numaralı otobüsler ile Hat 48 otobüsünde uygulanmaya başladı. Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulamasını telefonlarına indiren engelli vatandaşlar, durağa gittiklerinde uygulamayı açıyor. Otobüse binecekleri durağı ve inecekleri durağı uygulama üzerinden işaretliyor. Görme engelli vatandaşlar ise binecekleri durağı ve inecekleri durağı sesli komutla bildiriyor. Engelli vatandaşların uygulama üzerinden açtığı bildirim güzergahtaki en yakın otobüs şoförüne KocaeliKart sistemi üzerinden iletiliyor.

KocaeliKart sistemi üzerinden mesajı alan şoför durağa geldiğinde engelli vatandaşa refakat ederek otobüse alıyor. Yolculuk başladığında Engelsiz Ulaşım Asistanı güzergah boyunca engelli vatandaşı bilgilendiriyor. Engelli vatandaşın belirttiği inilecek durağa yaklaşıldığında ise uygulama vatandaşı bilgilendiriyor. Durağa gelindiğinde otobüs şoförü refakatinde engelli vatandaş otobüsten indiriliyor

Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulamasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli ulaşım kartı veya refakatçi ulaşım kartı olan yolcular kullanabilecek. Bu çerçevede bu kartlardan herhangi birine sahip olan vatandaşlar Kocaelikart veritabanından anlık olarak sorgulanacak. Sorgulamada vatandaşın engelli ulaşım kartı veya refakatçi ulaşım kartı olması durumunda Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulamasını kullanabilir hale gelmektedir.

Engelsiz Ulaşım Asistanı ile görme engelli, bedensel engelli ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların güvenli ve bağımsız şekilde toplu ulaşım imkanlarından faydalanarak toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırılması amaçlandı. Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulaması UlaşımPark tarafından işletilen tüm otobüslerde yaygınlaştırılacak. - KOCAELİ