Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor - Son Dakika

Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor

03.12.2020 11:53
Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların güvenli ve bağımsız şekilde toplu ulaşım imkanlarından faydalanması için Engelsiz Ulaşım Asistanı projesini hayata geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların güvenli ve bağımsız şekilde toplu ulaşım imkanlarından faydalanması için Engelsiz Ulaşım Asistanı projesini hayata geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı şehircilik uygulaması kapsamında yapılan projede, engelli vatandaşların güvenli yolculuğu için Engelsiz Ulaşım Asistanı kuruldu. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada En iyi Proje Fikri ödülü alarak 500 bin TL'lik hibe alan Engelsiz Ulaşım Asistanı kurum kaynakları kullanılmadan hibe ödenekle hayata geçirildi. Engellilerin güvenli yolculuğu için hazırlanan proje Akıllı şehircilik uygulaması kapsamında yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce yapıldı.

Kocaeli'deki tüm engelli dernekleri ile yapılan toplantıda dernek başkanlarına engelsiz ulaşım asistanı uygulamasının linki verildi. Bu link sayesinde dernekler telefonlarına uygulamayı indirip kullandıktan sonra değerlendirme yapması sağlanacak. Bu değerlendirmeler sonucunda gereken iyileştirmeler yapılarak tüm vatandaşların kullanılmasında sunulacak. Proje ilk etapta engelli vatandaşların toplu taşımayı kullanma oranları da göz önünde bulundurularak UlaşımPark'ın 200, 250, 750, 800 ve 70/85 hat numaralı otobüsler ile Hat 48 otobüsünde uygulanmaya başladı. Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulamasını telefonlarına indiren engelli vatandaşlar, durağa gittiklerinde uygulamayı açıyor. Otobüse binecekleri durağı ve inecekleri durağı uygulama üzerinden işaretliyor. Görme engelli vatandaşlar ise binecekleri durağı ve inecekleri durağı sesli komutla bildiriyor. Engelli vatandaşların uygulama üzerinden açtığı bildirim güzergahtaki en yakın otobüs şoförüne KocaeliKart sistemi üzerinden iletiliyor.

KocaeliKart sistemi üzerinden mesajı alan şoför durağa geldiğinde engelli vatandaşa refakat ederek otobüse alıyor. Yolculuk başladığında Engelsiz Ulaşım Asistanı güzergah boyunca engelli vatandaşı bilgilendiriyor. Engelli vatandaşın belirttiği inilecek durağa yaklaşıldığında ise uygulama vatandaşı bilgilendiriyor. Durağa gelindiğinde otobüs şoförü refakatinde engelli vatandaş otobüsten indiriliyor

Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulamasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli ulaşım kartı veya refakatçi ulaşım kartı olan yolcular kullanabilecek. Bu çerçevede bu kartlardan herhangi birine sahip olan vatandaşlar Kocaelikart veritabanından anlık olarak sorgulanacak. Sorgulamada vatandaşın engelli ulaşım kartı veya refakatçi ulaşım kartı olması durumunda Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulamasını kullanabilir hale gelmektedir.

Engelsiz Ulaşım Asistanı ile görme engelli, bedensel engelli ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların güvenli ve bağımsız şekilde toplu ulaşım imkanlarından faydalanarak toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırılması amaçlandı. Engelsiz Ulaşım Asistanı uygulaması UlaşımPark tarafından işletilen tüm otobüslerde yaygınlaştırılacak. - KOCAELİ

Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor
Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor
Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu         
13:02
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi         
12:00
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:35:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelsiz ulaşım asistanı ile ulaşımda engel kalkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei