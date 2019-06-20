Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) tarafından 5 dalda Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesinin (BŞEÜ) ödüle layık görüldüğü bildirildi.
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, senato toplantısında, geçen yıl Osmaneli
Meslek Yüksekokulunun "Mekanda Erişilebilirlik" dalında "Turuncu Bayrak" ödülü aldığını hatırlattı.
Bu yıl da 5 yeni "Turuncu Bayrak" ödülü alındığını aktardan Taş, "Alınan ödüller üniversitenin prestiji açısından son derece önemli. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilen, engelsiz bir kampüs oluşturmak için çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay'a, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci
'ye, Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cenk Karakurt
ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına turuncu bayraklarını teslim etti.