'Engelsiz Üniversite Ödülleri' yarın sahiplerini bulacak - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca, (YÖK) üniversitelerdeki engelli öğrencilere yönelik farkındalığın artması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına teşvik edici unsur olan 'Engelsiz Üniversite Ödülleri'nin yarın sahiplerini bulacağı açıklandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yeni YÖK olarak, 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' temalarıyla başlatılan çalışmalara devam edildiği bildirildi. Bu kapsamda engelli öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımını teşvik etmek üzere gerekli uyarlamaların ve fiziki alt yapıların sağlanması ile üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' verildiği kaydedildi.

'2020'DE REKOR BAŞVURU'

Ödüllerin ilk kez 2018 yılında verilmeye başlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ödüller kapsamında engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmiş yükseköğretim kurumlarına 'Mekanda Erişilebilirlik', 'Eğitimde Erişilebilirlik' ve 'Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik' olmak üzere 3 ayrı kategoride 'Engelsiz Üniversite Bayrakları' ile; farklı engelli gruplarına programlarını erişilebilir kılan üniversitelere 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı' ödüllerini vermekteyiz. Üniversitelerimizin Engelsiz Üniversite Bayraklarını alabilmeleri için belli kriterleri, belli ölçülerde sağlamaları gerekmektedir. Pek çok üniversitede bu bağlamda komisyonlar kurularak çalışmalar başlatılmış, kriterleri sağlamak için verilen gayretler engelsiz üniversite ekosistemine katkı sağlamıştır. Mekanda erişilebilirlik kriterleri sağladığında turuncu bayrak, eğitimde erişilebilirlik kriterleri sağlandığında yeşil bayrak, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik sağlandığında ise mavi bayrak verilmektedir. Üniversitelerimizdeki engelli öğrencilerimize yönelik farkındalığın artması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına teşvik edici bir unsur olan Engelsiz Üniversite Ödüllerimize 2020 yılında rekor sayıda başvuru alınarak, 116 farklı üniversitemiz tarafından toplam 841 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvurular farklı alanlardan oluşan ve kendi alanlarında uzman panelistlerce titizlikle değerlendirilerek '2020-Engelsiz Üniversite Ödülleri'ni almaya hak kazanan yükseköğretim kurumları belirlenmiştir."

ANKARA, -