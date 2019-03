Engelsiz Üniversite Yakında Hizmete Başlayacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Bakanlık olarak toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz." dedi.Selçuk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Şahinbey ilçesinde yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, her engeli aşarak hayata dair umutlarını diri tutan engelliler ve aileleriyle olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.Türk milletinin sevinci paylaşarak arttıran, üzüntüyü ise azaltan bir millet olduğuna dikkati çeken Selçuk, engellilerin enerjisinin geleceğe dair heyecan ve umut verdiğini söyledi.Selçuk, engelleri beraber aşmaya, sorunların üstesinden birlikte gelmeye her daim devam ettiklerini aktararak "Kuruluşlarımızla yeni geliştirdiğimiz hizmetlerimizle bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizin çıtasını da yükseltmeye devam ediyoruz." dedi.Fırsat verildikçe engelli bireylerin sanatta, sporda, bilimde, çalışma hayatında ve birçok alanda başarılarına daha çok şahit olunduğunu ifade eden Bakan Selçuk , şöyle konuştu:"Bakanlık olarak toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Hükümetimiz ve bakanlık olarak hizmet kalitemizi ve çeşitliliğimizi arttırarak daha fazla engelli vatandaşımızı yeni fırsatlarla buluşturuyoruz. Kurumsal hizmetlerimizi yaygınlaştırırken aynı zamanda niteliği de arttırmak için uzman personel istihdamına önem veriyoruz.""Engelli ailelerimizi hiç bir zaman yalnız bırakmadık"Selçuk, her alanda olduğu gibi engellilere verilen hizmetlerde de son 10 yılda, büyük değişiklik yakalandığını anlatarak 513 bin engelliye evde bakım hizmeti verildiğini dile getirdi.Önceleri engellilerin kapısının dahi çalınmadığına işaret eden Selçuk, "Engellilerin başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişmelerini sağlamaya devam ediyoruz. Engelli ailelerimizi hiç bir zaman yalnız bırakmadık. Maddi ve manevi anlamda tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2002'de 21 olan yatılı engelsiz yaşam, bakım ve rehabilitasyon merkezlerini sayısı bugün 99'a çıktı ve 7 bine yakın engelli kardeşimize ve ailelerine hizmet sunuyoruz." dedi.Yatılı ve gündüzlü olmak üzere 81 ilde engelsiz yaşam, bakım ve rehabilitasyon merkezlerini yaygınlaştıracaklarına değinen Selçuk, özel bakım merkezlerinden faydalananlara da bir miktar harçlık vererek maliyetlerini azaltmaya çalıştıklarını vurguladı. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:"2002 yılında 30 engelliye bir bakım elemanı düşerken 2019 yılında 6 engelliye bir bakım elemanı düşüyor. Ayrıca engelli vatandaşımız evinden başka bir yerde bakım hizmeti almak istemiyorsa bu durumda da biz bakım elemanlarını eve gönderiyoruz. Bu kapsamda da bir çok engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Yine evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için molaya, nefes almaya ihtiyaçları vardı. Engelli kardeşlerimizi 30 güne kadar yatılı bakım merkezlerinde misafir ediyorduk ücretsiz olarak, bu süreyi de 45 güne çıkarmak üzereyiz."Engelliler için pozitif ayrımcılığı 2010 yılında Anayasa'da güvence altına aldıklarını hatırlatan Selçuk, " Türkiye 'nin ilk 'engelsiz' üniversitesi de yakında hizmete başlayacak. Engelsiz üniversitemizin eğitimde erişilebilirliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olacağına inanıyoruz." dedi.Selçuk, engellilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin mükerrer rapor olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:"O sorunu da çözdük. Bundan sonra tek raporla birçok hizmete ulaşabilecekler. Engellilerin istihdamı için de dünyada ilk kez 2012 yılında merkezi sınav sistemiyle E KPSS 'yi (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ) başlattık. 2002 yılında engelli memur sayısı 5 binken bugün 10 kattan daha fazla artarak 56 bin kardeşimizi kamuda istihdam ediyoruz. Özel sektör işbirliğiyle de 'İşe katıl hayata atıl' projesini başlattık. Engelli iş koçluğu uygulamasıyla da yaklaşık bin engellimize de sürdürebilir istihdam sağlıyoruz. 123 engelli kardeşimiz de özel sektörde çalışmalarına devam ediyor. Yine engelli kardeşlerimizin girişimci olabilmesi için girişimci eğitimleri başlattık ve 50 bin liraya kadar hibe verebiliyoruz."Sağladıkları imkanlarla engellilerin ve ailelerinin yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hafifletmeyi istediklerini dile getiren Bakan Selçuk, engellilerin daha fazla dik durarak hayatlarına devam etmelerini amaçladıklarını kaydetti.