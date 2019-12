'Engelsiz' üniversiteler eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle açıklamada bulunan Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, "Engelli kardeşlerimizin gündelik hayatlarında karşılaştığı zorluklar sadece onların değil hepimizin sorunudur. Biz de bu konuda onların her anlamda önündeki engelleri kaldırmak için engelsiz bir kampüs inşa ettik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun en az yüzde 10'una denk gelen 650 milyon kişi engelli olarak yaşamını devam ettiriyor. Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu'nun 1992 yılında aldığı karara göre her yılın 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak adlandırılıyor. Bu yılın temasının 'Engelli bireylerin katılımlarının ve 2030 kalkınma gündemi içinde yer almalarının sağlanması' olduğu günde, engelli bireylerin 2030 planı doğrultusunda güçlendirilmeleri ve tüm bireylerle eşit şartlara kavuşturulmaları üzerine odaklanılıyor.

Nişantaşı Üniversitesi de engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde her an bulunmalarını, onların engellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor. Sevgi ve empati ile engelsiz bir yaşam inşa etmenin önemine vurgu yapan Üniversitenin kurucusu Levent Uysal, "Onların hayatlarındaki engelleri kaldırarak, toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gündelik hayatlarında karşılaştığı zorluklar sadece onların değil hepimizin sorunudur. Biz de bu konuda onların her anlamda önündeki engelleri kaldırmak için engelsiz bir kampüs inşa ettik" dedi.

"HER ZORLUK DÜŞÜNÜLEREK ÖNLEM ALINIYOR"

İşitme, görme ve fiziksel engelli öğrenciler için birçok kolaylığı kampüslerinde sağladıklarını kaydeden Levent Uysal, "Kampüs içerisine yerleştirilmiş olan Beacon cihazları ile işitme engelli öğrencilerin duyma eşiklerine göre kulak cihazlarının frekansları ayarlanabiliyor. Böylelikle öğrencinin ortam gürültüsünden arındırılmış sesi duymaları sağlanıyor ve sınıf içerisinde öğretim elemanının sesinin de algılanması artıyor. Görme engelli öğrencilerimiz içinse sınıf yönlendirmeleri ve kampüs içerisindeki diğer tüm yönlendirmeler 'Braille Alfabesi' ile yazılı. Ayrıca tüm merdiven eşikleri ve yürüyüş yolları hassas zemin döşemesi ile yapılı. Bununla beraber öğrencilerimiz üniversitemizin uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek sesli navigasyon sistemi ile gitmek istedikleri noktaya erişim sağlayabiliyorlar" diye konuştu.

"EĞİTİMDE EŞİTLİK SAĞLANIYOR"

Tekerlekli sandalye ve yürüteç kullanan öğrenciler için tüm binanın sıfır yükseklik giriş olarak inşa edildiğinin altını çizen Levent Uysal, "Öğrencilerimizin karşılaşacakları zorlukları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Sınavlarda ise öğrencilerinin engel durumuna göre birçok kolaylıklar sağlıyoruz. Görme engelli öğrencilere sınav periyodu boyunca sınav kağıtlarını doldurmalarına yardımcı olacak bir Araştırma Görevlisi, görme duyusunda kayıp yaşayan öğrencilere de büyütülmüş harflerle yazılmış özel sınav kağıtları hazırlıyoruz. Böylelikle tüm öğrencilerimizin eşit imkanlar dahilinde eğitim görmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.